أمطار جنوب الطائف تُسيل أودية "شُقصان ومضللة والشُقرة وصلّا"

متوسطة إلى غزيرة.. والمدني يُحذر من بطونها

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على جنوب الطائف، سالت على إثرها الأودية "شقصان، ومضللة، والشقرة، وصلّآ" .

وجددَ الدفاع المدني بمحافظة الطائف، تنبيهاته وتعليماته للمواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن بُطُون الأودية ومجاري السيول وعدم الاقتراب منها.

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05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 07:11 PM

متوسطة إلى غزيرة.. والمدني يُحذر من بطونها

أمطار جنوب الطائف تُسيل أودية "شُقصان ومضللة والشُقرة وصلّا"

فهد العتيبي

الطائف

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هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على جنوب الطائف، سالت على إثرها الأودية "شقصان، ومضللة، والشقرة، وصلّآ" .

وجددَ الدفاع المدني بمحافظة الطائف، تنبيهاته وتعليماته للمواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن بُطُون الأودية ومجاري السيول وعدم الاقتراب منها.

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