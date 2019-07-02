أسرة "الرميثي" تناشد بالبحث عنه بعد تغيبه منذ يوم الجمعة الماضية

شقيقه: كان في جنوب المدينة المنورة ولكنه اختفى ولم يعد حتى الآن

ناشدت أسرة الشاب فواز هديبان الرميثي- الذي فُقد منذ يوم الجمعة الماضية في مركز أبيار الماشي جنوب المدينة المنورة، ولم يعثر عليه حتى الآن- البحث عن ابنهم المتغيب من يوم الجمعة الماضية.

وقال شقيق المفقود بدر الرميثي لـ"سبق": شقيقي كان في استراحة يوم الجمعة الماضية في أبيار الماشي جنوب المدينة المنورة، ولكنه اختفى ولم يعد حتى الآن، وتم إبلاغ مركز شرطة قباء، والعديد من الفرق التطوعية التي باشرت في البحث عنه مع الجهات الأمنية.

وبيّن أن شقيقه كان يرتدي بنطلونًا رياضيًا أسود وفانلة رصاصي ويبلغ من 29 عامًا.

وطالب "الرميثي" قراء "سبق" من يتعرف عليه أن يبلغ الجهات الأمنية أو التواصل على جوال: ٠٥٥١٠٠٥٤٩٤