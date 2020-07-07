مصر تسجِّل 969 حالة إيجابية جديدة بـ"كورونا" و79 وفاة

بلغ إجمالي المصابين 76222 من ضمنهم 21238 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم، بحسب موقع اليوم السابع.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة، وموضحة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 76222 حالة، من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.