التعاون يدعم صفوفه بصفقتَيْن من النصر والوحدة

في المنعطف الأخير من فترة الانتقالات

أعلنت رسميًّا إدارة نادي التعاون المكلفة، برئاسة علي الشايعي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بصفقتَين جديدتَين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات المصغرة "تويتر" تعاقده رسميًّا مع اللاعب علي النمر قادمًا من نادي الوحدة.

وكتب حساب النادي: "أنهت إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي رسميًّا إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط بنادي الوحدة علي النمر؛ ليمثل التعاون بعقد يمتد لـ 3 مواسم".

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة النادي تعاقدها رسميًّا مع لاعب نادي النصر عبد الكريم المزيعل على سبيل الإعارة لموسم رياضي واحد.



وسيواجه التعاون مضيفه القادسية يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.