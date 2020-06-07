سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا

وصل عدد المصابين إلى 16882 وبلغت الوفيات 75

سجلت سلطنة عمان 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)؛ ليصل عدد المصابين إلى 16882 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن عدد الوفيات بلغ 75 وفاة؛ فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بلغ 2907، والحالات المنومة اليوم 68، وإجمالي المنومين 290، والحالات المنومة في العناية المركزة 75.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 01:28 PM

وصل عدد المصابين إلى 16882 وبلغت الوفيات 75

سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة عمان 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)؛ ليصل عدد المصابين إلى 16882 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن عدد الوفيات بلغ 75 وفاة؛ فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بلغ 2907، والحالات المنومة اليوم 68، وإجمالي المنومين 290، والحالات المنومة في العناية المركزة 75.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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