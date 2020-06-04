الإمارات تسجل 659 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 37.018

419 حالة شفاء جديدة ترفع الحصيلة إلى 19.572 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 37.018 حالة.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية أوضحت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 54 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .



وكشفت عن وفاة ثلاثة مصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 273 حالة.



وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.



وأشارت الوزارة إلى شفاء 419 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 19.572.