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دعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم

"تركي بن محمد" يهنئ ‎القيادة بحلول ‎رمضان المبارك

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رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل -أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والازدهار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله -.



ودعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.