مشهد مخيف لأسراب الجراد لحظة وصولها قمم جبال فيفاء

هاجمت اليوم المتنزهين والزوار وسكان المحافظة الجبلية

شهدت قمم جبال فيفاء اليوم وصول أسراب من الجراد، وهاجمت المتنزهين والزوار وسكان المحافظة الجبلية، وذلك بعدما تنقلت الأسراب في عدد من محافظات ومناطق جنوب السعودية.

وكان فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان قد خصص الرقم 0508361734 لتلقي البلاغات عن طريق تطبيق "واتساب"، والتعامل معها.

68

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 08:57 PM

هاجمت اليوم المتنزهين والزوار وسكان المحافظة الجبلية

مشهد مخيف لأسراب الجراد لحظة وصولها قمم جبال فيفاء

فهد كاملي

جازان

4 26,037

شهدت قمم جبال فيفاء اليوم وصول أسراب من الجراد، وهاجمت المتنزهين والزوار وسكان المحافظة الجبلية، وذلك بعدما تنقلت الأسراب في عدد من محافظات ومناطق جنوب السعودية.

وكان فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان قد خصص الرقم 0508361734 لتلقي البلاغات عن طريق تطبيق "واتساب"، والتعامل معها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019