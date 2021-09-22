"بر جدة" تستقبل اليوم الوطني بعددٍ من الأنشطة والفعاليات

عرض فيديو وثائقي يحكي قصة التوحيد.. ومسار رفعة الوطن

‬ نظمت جمعية البر بجدة عدداً من الأنشطة والفعاليات احتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وشملت الفعاليات عقد لقاء احتفالي لموظفيها اليوم بمشاركة أبناء وبنات دور الضيافة التابعة للجمعية من الأيتام واليتيمات، تم فيه تبادل التهاني والتبريكات والتذكير بملاحم التوحيد التي كتب سطورها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والذي جمع الشتات وألَّف بين القلوب وأسس لبنيان التنمية التي أكملها أبناؤه الملوك البررة رحمهم الله من بعده وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حيث احتضنت الرؤية التنموية 2030 جميع قطاعات الدولة وامتدت على كل مساحاتها وانتقلت بها إلى مصاف الدول العظمى التي يَضبط العالمُ ساعاتِه على توقيتها.

بدأ اللقاء بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى خلف بن هوصان العتيبي نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة قال فيها: سبب قوتنا يكمن في لُحمتنا الوطنية وتماسكنا مع قيادتنا الرشيدة وولاؤنا المطلق لها في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ومنازعات.

وهنأ الجميع بهذه المناسبة السعيدة سائلاً الله أن يديم علينا نعمه وآلاءه.

كما قدّم عضوا مجلس الإدارة محمد سعيد أبو ملحة والمهندس سمير بن أحمد القرشي تهنئتهما للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي النبيل، مقدمين الشكر للحضور على تفاعلهم الإيجابي مع هذه المناسبة العزيزة.

ثم ألقى المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية كلمة هنأ فيها الحاضرين بهذه المناسبة العظيمة، واستعرض بعض إنجازات الجمعية خاصة مشاريعها الخاصة بالاستدامة، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

وتم عرض فيديو وثائقي يحكي عن قصة التوحيد وما وصلت اليه بلادنا من رفعة وتقدم في هذا العصر الزاهر، تلي ذلك فقرة للمسابقة الثقافية والجوائز وفقرة للمشاركات المفتوحة لمنسوبي الجمعية قدم من خلالها خالد ضيف الله الزهراني مدير إدارة الدعم المؤسسي قصيدة نبطية من شعر العرضة الجنوبية، ثم تم التقاط الصور الجماعية.

وكانت جمعية البر قد بدأت منذ عدة أيام استعداداتها لاستقبال هذا اليوم المجيد بتزيين مبناها الرئيسي بحي الزهراء بلوحات مزدانة بصور القيادة الرشيدة، وأعلام المملكة.

كما قدمت الجمعية مبادرة إنسانية لدعم صناديق الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي تحت عنوان: (ساهم معنا بـ91 ريالاً) في دلالة رمزية على سنوات الخير والعطاء منذ توحيد المملكة، ولترسيخ معاني التكافل والترابط الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، وهو المفهوم الذي رسخه القائد الموحد الملك عبدالعزيز منذ توحيد المملكة عام 1351هـ - (1932م).

وتم إعداد فيلم وثائقي يحكي قصة التوحيد ويسلط الضوء على القفزات التنموية التي حدثت في المملكة منذ مراحل التأسيس مروراً بإنجازات ملوك الدولة وصولاً إلى عهد الإنجاز والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

وتم تجهيز الجمعية فيديو (برومو) آخر مستلهم من هوية اليوم الوطني لهذا العام والذي جاء تحت شعار (هي لنا دار) حيث يسجل الفيديو التحولات الاقتصادية الكبرى التي تمت في ظل رؤية المملكة وأهم المشاريع العملاقة التي لفتت أنظار العالم مثل مشاريع: نيوم ذا لاين والقدية والبحر الأحمر بلوم وتطوير بوابة الدرعية ومشروع التشجير (المبادرة الخضراء) ومترو الرياض والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة والقمر الصناعي شاهين سات ومشروع هايبرلوب للنقل وازدهار المشاريع بفكر وأيدي شباب الوطن.

يُذكر أن اختيار هوية اليوم الوطني هذا العام جاء تحت شعار (هي لنا دار)، بكل ما يحمله من تأثير بصري، ليستلهم ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الكبرى التي انطلقت مدعومة برؤية المملكة التنموية.