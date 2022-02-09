قبل ذهابك للنادي الرياضي.. نصيحة مهمة من "النمر" تجاهلها قد ينتهي بـ"إغماء"

أكدتها عدة مواقع طبية متخصصة حتى يتمكن الجسم من أداء وظائفه بشكل مناسب

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الشباب من الذهاب للأندية الرياضية لممارسة التمارين أو ألعاب بدنية دون الحصول على القدر الكافي من الطعام والمياه والسوائل.

وأوضح النمر، أن تجاهل هذه التعليمات قد يتسبب في الإحساس بالدوخة والتعرق والهبوط في الضغط والإغماء.

وكتب النمر، في حسابه على تويتر يقول "يا شباب.. لا أحد يروح النادي الرياضي وهو جائع ولم يشرب كميات كافية من الماء.. ثم بعد ذلك يشتكي من دوخة وتعرّق وهبوط ضغط وإغماء بعد لعب كرة السلة أو الملاكمة، لذلك حافظوا على وجبات متوازنة وكميات كافية من الماء.

وتؤكد عدة مواقع طبيبة متخصصة أهمية الوجبات الخفيفة قبل التمرين، حيث يستخدم الجسم الطعام كوقود لإنتاج الطاقة ويساعد على أداء جميع وظائفه.

ووفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv" قالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن ممارسة الرياضة تجعلنا نشعر بالحرية والحيوية، ولكن قبل بدء جلسات التمرين يجب أن نزوّد أجسامنا ببعض الوقود، موضحة أن الفاكهة خيار جيد لأنها سريعة الهضم ويمكن تناولها أثناء التنقل، إنها وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين، موضحة أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين لها عدد من الفوائد الصحية منها منع نقص السكر في الدم، كما أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين تمتص بعض الأحماض، مما يساعد على تهدئة معدتك مع الحد من الجوع وتسمح لك بالتخلص من مخازن الجليكوجين العضلي وتسهم أيضاً في الوقود المباشر لعضلاتك العاملة.