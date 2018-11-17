"هواوي" توجّه "تحذيراً مخيفاً" لـ "سامسونج" .. الوعد 2020

أصبحت الشركة واحدة من أكبر الموردين في العالم لهذا السوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو؛ إن الشركة تسعى للوصول للمركز الأول من حيث الحصة السوقية بحلول عام 2020، وهو المركز الذي تحتله شركة سامسونج الكورية.

وأضاف يو؛ في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي": "في العام المقبل، سنكون قريبين جداً من رقم واحد، ربما سنكون على قدم المساواة مع سامسونج. وعلى الأقل في السنة التالية، ربما لدينا فرصة (لنكون رقم واحد)، عام 2020".

وأصبحت الشركة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين بفضل نمو معدات شبكات المحمول، وهي الآن واحدة من أكبر الموردين في العالم لهذا السوق، ما يجعل تصريحات يو "تحذيراً مخيفاً" لسامسونج.

واستطرد يو؛ في المقابلة: "أشجع فريق العمل على امتلاك القدرة على الابتكار والقيام بابتكارات جريئة والقيام بشيء قد يشعر البعض أنه مجنون نوعاً ما لتحدّي أنفسنا وتحدّي صناعة الهواتف" وفق "سكاي نيوز".

وكانت الشركة الصينية، قد تفوقت لأول مرة في سبع سنوات على "أبل"، في الربع الثاني خلف العملاق الكوري الجنوبي "سامسونج".