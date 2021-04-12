تدشين أكثر من 20 مشروعاً رقمياً في الكلية التقنية للبنات بالرياض

التابعة لتخصصات الوسائط المتعددة والبرمجيات والشبكات

جرى تدشين أكثر من عشرين مشروعاً رقمياً وابتكارياً من المشاريع المتميزة التابعة لتخصصات الوسائط المتعددة، والبرمجيات، والشبكات، والدعم الفني في الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.

جاء ذلك برعاية نائب المحافظ المساعد للتدريب بدرية الزير، وبحضور فايزة الغامدي، وعميدتَي الكليات التقنية الرقمية: هيفاء العتيبي، وحياة الغامدي.

تهدف هذه المشاريع لخدمة العديد من فئات المجتمع منها فئة المكفوفين، والصم والبكم وكبار السن، وطالبات الكلية "المتدربات".

ومن هذه المشاريع مشروع "اسأليني"، هو موقع يخدم طالبات الكلية يجيب عن جميع أسئلتهن واستفساراتهن.

ومشروع "دليلي" خاص لفئة الصم وضعاف السمع، وهو موقع خاص يتم من خلاله عرض أبرز خدمات موقع "رايات" عن طريق الفيديو.

ومشروع "المسجد الرقمي"، فكرة وتصميم الكلية الرقمية بجدة، وتنفيذ رقمية الرياض، وهو موقع إلكتروني يسهم في تقديم العديد من الخدمات والفوائد للمسلمين ولكل المجتمع.

يُذكر أن الكليتين الرقميتين تتحدان دائماً لتنفيذ وعرض المشاريع المهمة.