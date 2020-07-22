وزير الخارجية يبحث مع نظيره البنجلاديشي سبل تعزيز التعاون المشترك

استعرض عبر اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.