كراني: طقس شديد الحرارة على الشرقية.. العظمى 46 ظلًّا

قال: الجو غائم على المصايف وجنوبًا مع فرصة خلايا ممطرة

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المنطقة الشرقية طقسًا شديد الحرارة اليوم الاثنين، وأن درجات الحرارة ستكون ما بين 43 إلى 46 مئوية في الظل.

وقال كراني عبر حسابه في "تويتر": الاثنين 15 يوليو 2019 درجات الحرارة عظمى ما بين 43- 46 مئوية والطقس، شديد الحرارة على الشرقية.

وأضاف: الرؤية ما بين 3- 7كم.. احتمالية أقل من 2كم على الجزء الأوسط والجنوبي من الساحل الغربي والجو غائم على المصايف، وجنوبًا مع فرصة خلايا ممطرة. ورطوبة عالية على الساحل الغربي، لا تتعرضوا للشمس لفترة طويلة.