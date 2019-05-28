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كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز سفير خادم الحرمين لدى الجابون

لحضور القمة الإسلامية الـ14 .. وزير الخارجية الجابوني يصل جدة

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرنكوفونية الجابوني عبدالرزاق بونغو كامبوغو، اليوم؛ إلى جدة؛ وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سالم الدهاس، وسفير الجابون لدى المملكة إسماعيل أوليغي، ومندوب عن المراسم الملكية.