الهلال يبحث عن بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي .. عبر بوابة شباب الأهلي دبي

في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

يواجه الهلال السعودي،غدًا الجمعة، نظيره شباب الأهلي دبي ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وعينه على خطف بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

يسعى الهلال لتحقيق الفوز وحسم أمر التأهل للدور الثاني عندما يلتقي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري الأبطال.

يدخل الهلال المباراة وأمامه أكثر من فرصة للعبور للدور المقبل فالفوز سيمنحه بطاقة التأهل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني على الأقل في حين أن فوزه وتعثر الاستقلال يضمن له صدارة المجموعة كما أن نتيجة التعادل أو حتى الخسارة من الممكن أن تضمن خطف إحدى بطاقتي الترشح في حال صبت نتائج الأندية أصحاب المركز الثاني في بقية المجموعات في مصلحته.

في المقابل يدخل شباب الأهلي الإماراتي المباراة بحثًا عن فوز شرفي بعدما فقد الفريق فرصة المنافسة على التأهل سواء كأول المجموعة أو كأفضل فريق من بين 6 فرق تحصل على المركز الثاني.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الجمعة أيضًا الاستقلال الطاجيكي مع ايه جي ام كي الأوزبكي على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ويتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال مقابل 4 نقاط لكل من شباب الأهلي وايه جي ام كي.