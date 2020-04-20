وقع الحادث فخرج الجنين من بطن أمه.. والبحث انتهى بمفاجأة

واقعةٌ غريبةٌ فجرًا شَهِدها أحد الطرق بولاية جورجيا الأمريكية

في واقعة تعيد للأذهان لقطات أفلام الأكشن بهوليود، اضطرت سيدة أمريكية في ولاية جورجيا أن تسارع إلى قيادة سيارتها فجرًا، لتصطحب ابنتها التي ظهرت عليها آلام المخاض بشدة، وبدا أنها باتت على وشك وضع جنينها.

وراحت المرأة تقود سيارتها بسرعة في ليلبورن، وهي بلدة تقع على بُعد نحو 20 ميلًا شمال شرقي مدينة أتلانتا؛ بينما كانت ابنتها كريستان غراهام تجلس في المقعد الخلفي تعاني الآلام.

وبسبب ارتباك الأم السائقة انزلقت سيارتها بينما كانت تقودها على طريق سريع رطب بندى الصباح؛ مما جعلها تنحرف عن الطريق إلى منحدر ترابي، قبل أن تصطدم بقوة ببوابة أحد المباني؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وخلال سرعة انحدار سيارة، حدث ما لا يصدق؛ إذ ولدت غراهام طفلها دون أي تدخل، وكأنه قفز بقوة من رحمها دون أن تعرف أين ذهب.

وعند حضور دورية الشرطة كان السيدتان منهارتان وهما يصرخان "أين الطفل.. أين الطفل؟"؛ بينما السيارة المهشمة عند واجهتها الأمامية كانت غارقة في الطين.

وعلى الفور بادر رجال الشرطة بالبحث عن الطفل في محيط السيارة ظنًّا منهم أن ربما يكون قد طار ووقع في أحد برك الطين القريبة؛ لكن دون جدوى.

وبعد فترة قصيرة استطاع أحد ضباط الدورية أن يعثر على الرضيع أسفل مقعد السيارة الأمامي، بعد أن رأت الأم بقايا حبلها السري؛ ليتم مباشرة إسعاف الطفل ونقل الجميع إلى أقرب مستشفى.

وذكرت قناة "فوكس 5" أن الطفل بصحة جيدة؛ فيما دخلت الأم لفترة من الوقت العناية المركزة للتأكد من سلامتها.