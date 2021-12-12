بالفيديو.. "موهبة" تنشر عن مشروع الطالب "المالكي" بتوظيف الروبوت لمساعدة مزارعي البن

مشروع الطالب يأتي ليحل مشكلة.. وتحد يجده المزارعون في بيئته بمحافظة الداير

سجل تعليم صبيا حضوره في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022 الخاص بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، من خلال ما نشره موقع موهبة عبر مشروع الطالب بالصف الثاني الثانوي وسام جابر المالكي بثانوية الداير لتوظيف الروبوت لمساعدة مزارعي البن أثناء عملية التحميص وفرز البن.

حيث تقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2021 لاختيار الأفضل من بين المشاريع للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع.

وعن فكرة المشروع وتفاصيله، قال الطالب وسام المالكي إن مزارعي البن أثناء قطفه يتم نشر محصولهم يدوياً في أسرّة وحاويات ملائمة، وتحريك البن لتفادي الرطوبة حتى لا يتعفن، حيث تصل نسبة الرطوبة ٦٠% ويقوم جهاز الروبوت في فكرته بفرز البن الأخضر حتى لا يفسد بقية المحصول. ويعمل الجهاز على تحريك وجمع محصول البن في منطقة تجميع ثم تحريكه مروراً بمستشعر الضوء الأول اللون الأخضر، يفرز الأخضر ويبعده ثم اللون الأحمر حتى يتم فرزه بالكامل، وصولاً للون الأسود ثم يصل لمقياس الرطوبة بنسبة ١٠ أو ١١% حتى يتم وصوله إلى الرطوبة المحددة، ثم يكون جاهزاً للقشر والمعالجة. وأبدى الطالب المالكي سعادته بهذه المشاركة التي يأمل أن يستفيد منها مزارعو البن ويجد الدعم والاستثمار فيه من الجهات المهتمة.

وأشار مدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، إلى أن مشروع الطالب يأتي ليحل مشكلة وهو تحدٍ يجده المزارعون في بيئته بمحافظة الداير بمنطقة جازان المشهورة بزراعة البن، قادت الطالب إلى التفكير والبحث عن الحلول واتخاذ الخطوات وتنفيذها، عبر مشروعه وفكرته لمساعدة المزارعين في فرز المحصول وتوظيف ذلك بكفاءة عالية. وأضاف أن هذا المشروع تميز بالفكرة الإبداعية واستطاع الطالب جمع معلومات كافية حول فكرته، واستثمر نقاط القوة لتطويره ليكون اختراعاً مستقبلياً وصولاً لنموذجه ومنتجه الأخير الذي يخدم المزارعين ويجود محصول البن في عاصمته محافظة الداير التي تعد الأكثر إنتاجاً بحوالي 70% من محصول البن في منطقة جازان.

وفيما نشرته موهبه بمناسبة اختيار عام_القهوة_السعودية_2022، حيث أكدت بأنها تشرفُ بالموهوب الطالب وسام المالكي من تعليم صبيا على بحثه العلمي في توظيف الروبوتات لمساعدة مزارعي البُّن أثناء عملية التجفيف وفرز البُّن من خلال مشاركته في معرض #إبداع_2022م.

وأكد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، على أهمية مشروع الطالب، وضرورة الاستفادة منه، خاصة أنه يتزامن مع قرب انطلاقة عام القهوة السعودية 2022 بالرياض بحضور 30 دولة ومشاركة 300 شركة عالمية متخصصة، مبيناً أن مثل هذه المشاريع تحقق رؤية المملكة 2030 واقتصادها المزدهر وتوفر فرصاً مثمرة عبر توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد ويركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.

وأضاف "الحازمي"، أن ١١ طالباً وطالبة تأهلوا من تعليم صبيا للمشاركة في المرحلة ما قبل النهائية (المعارض المركزية والورش التدريبية) في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك بعد اجتياز مشاريعهم مرحلة التحكيم الإلكتروني، للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة "ISEF" .