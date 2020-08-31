"مسام" ينتزع 1.273 لغماً في اليمن خلال رابع أسابيع أغسطس

زرعتها المليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2020م من انتزاع 1.273 لغماً منها 24 لغماً مضادة للأفراد، و231 لغما مضادة للدبابات، و1.014 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 182.228 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:14 PM

زرعتها المليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت

"مسام" ينتزع 1.273 لغماً في اليمن خلال رابع أسابيع أغسطس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2020م من انتزاع 1.273 لغماً منها 24 لغماً مضادة للأفراد، و231 لغما مضادة للدبابات، و1.014 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 182.228 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام

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