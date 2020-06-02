"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2020، تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 89011 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 65790 حالة ولله الحمد.
وأكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2020، تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 89011 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 65790 حالة ولله الحمد.
وأكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .