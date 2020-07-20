الاتحاد الآسيوي: السعودي خليل الزياني.. أفضل مدرب في تاريخ النهائيات

وصفه بالاسم الخالد في تاريخ الكرة السعودية

حقق مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم (سابقاً) خليل الزياني لقب أفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا.



جاء ذلك في استفتاء الاتحاد القاري للعبة، لأفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعد أن اكتسح (الزياني) التصويت بـ77 في المئة من أصوات 26 ألف مشارك؛ بحسب ما أعلن «الآسيوي»، الاثنين.



وكان الزياني قد قاد الأخضر السعودي إلى أولى بطولاته القارية، عندما توّج رفقته ببطولة كأس آسيا 1984، التي احتضنتها سنغافورة.



وشملت قائمة المدربين الذين تنافسوا على اللقب إلى جانب الزياني، كلًّا من: الإيراني محمد رانجبار الفائز مع منتخب بلاده في 1972، وحشمت مهاجراني مواطنه الآخر المتوج عام 1976، والبرازيلي كارلوس ألبيرتو المتوج مع منتخبي الكويت 1980، والأخضر السعودي في 1988، بعد ذلك الفرنسي تروسييه الحائز على اللقب مع اليابان 2000، والبرازيلي زيكو البطل رفقة المنتخب ذاته 2004، وجورفان فييرا مدرب العراق الفائز باللقب القاري 2007، ثم الأسترالي انج بوستيكوغلو لعام 2015، والإسباني فيليكس سانشيز 2019 مع قطر.



وأشاد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، بقدرات وتاريخ المدرب السعودي، مؤكدًا أنه أحد الأسماء التي لا تنسى في تاريخ بطولات آسيا، وواصفاً إياه بالاسم الخالد في تاريخ الكرة السعودية؛ حيث كتب: "ربما كان لا بد من الإشارة أن المدرب الوطني خليل الزياني الذي دّشنت معه كرة القدم في البلاد المسيرة المرصّعة بالإنجازات والبطولات، حينما قاد الأخضر إلى أول الألقاب القارية المتمثل بلقب كأس آسيا عام 1984".