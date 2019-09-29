13 أكتوبر موعداً لحسم رئاسة تونس بين "المستقل" و"السجين"

البلاد تعيش جدلاً واسعاً بسبب استمرار حبس القروي بتهم فساد

حدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم 13 أكتوبر المقبل، لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من المستقل قيس سعيّد؛ ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي؛ الذي مازال مسجوناً.

وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية قد أُجري يوم 15 سبتمبر الحالي، ونال المستقل قيس سعيّد 4ر18 % من الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 58ر15 % ، وهو ما أهّلهما إلى الوصول للدور الثاني.

وتعيش تونس حالياً جدلاً واسعاً بسبب استمرار حبس المرشح الثاني نبيل القروي؛ بتهم تتعلق بالفساد، وعدم وضوح البرامج الانتخابية لكلا المرشحين.