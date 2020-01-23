"خالد بن بندر" يفتتح جناح "التعليم" في معرض بت لندن 2020

اطلع على التقنيات الحديثة التي تقدمها الوزارة ومبادراتها المتعددة

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان؛ جناح وزارة التعليم بمعرض بت 2020 الدولي لتقنيات التعليم، والمقام بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير.

وتجول الأمير خالد بن بندر في المعرض بمشاركة وزير التربية والتعليم الإماراتي المهندس حسين بن ابراهيم الحمادي، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد؛ حيث اطلع على التقنيات الحديثة التي تقدمها وزارة التعليم ومبادراتها المتعددة، وكذلك المشاريع المقدمة من شركات تطوير القابضة.

وتهدف وزارة التعليم بحضورها في هذا المحفل العالمي لجذب استثمارات عالمية في التعليم العام والجامعي، بمشاركة شركات "تطوير التعليم القابضة"؛ وهي: شركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، وشركة تطوير المباني، بالإضافة إلى شركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو".

ويشارك في هذا المعرض الدولي، والذي يستمر لأربعة أيام، 146 دولة من مختلف دول العالم، وأكثر من 800 جهة وشركة تعليمية، ويحضره ما يقارب 34 ألف زائر، ويعتبر من أكبر المعارض العالمية في مجال تقنيات التعليم وتطورها بشكل عام، ويقام سنوياً ضمن فعالياته العديد من الندوات واللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية في المجالات المتعلقة بالاستثمار في التعليم بشكل عام.

ويرأس وفد وزارة التعليم المشارك في معرض بت 2020، نيابة عن وزير التعليم؛ مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، وبعضوية المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور عاطف العمري، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي شركات تطوير المختلفة.