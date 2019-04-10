دوري أبطال أوروبا: ليفربول وتوتنهام يقطعان نصف المشوار نحو نصف النهائي

قطع فريقا ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان نصف المشوار نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تغلبهما على فريقي بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع النهائي.

وعلى ملعب أنفيلد كسب ليفربول نظيره بورتو بهدفين نظيفين سجلهما كيتا وفيرمينو في الدقيقتين 5 و26.

وفي المباراة الثانية وعلى ملعبه الجديد تغلب توتنهام على مانشستر سيتي بهدف نظيف جاء في الدقيقة 78 عن طريق الكوري الجنوبي سوون.

وستًقام مباراتا الإياب يوم الأربعاء 17 إبريل.