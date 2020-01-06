حادث انقلاب مركبة يخلف 6 إصابات بـ "يبس المخواة"

الجهات الأمنية تحقق في أسبابه وتتابع حالات المصابين

باشر مرور المخواة حادث انقلاب مركبة من نوع هايلوكس في مركز "يبس" بعد ارتطامها في عقم وانحرافها.

وفي التفاصيل كانت المركبة تقلّ ستة شباب بعضهم في الصندوق الخلفي انقلبت ونتج عنه إصابة الستة أشخاص منها إصابتان من متوسطة إلى خطيرة.

ولا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وتتابع حالات المصابين.

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06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 12:49 AM

الجهات الأمنية تحقق في أسبابه وتتابع حالات المصابين

حادث انقلاب مركبة يخلف 6 إصابات بـ "يبس المخواة"

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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باشر مرور المخواة حادث انقلاب مركبة من نوع هايلوكس في مركز "يبس" بعد ارتطامها في عقم وانحرافها.

وفي التفاصيل كانت المركبة تقلّ ستة شباب بعضهم في الصندوق الخلفي انقلبت ونتج عنه إصابة الستة أشخاص منها إصابتان من متوسطة إلى خطيرة.

ولا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وتتابع حالات المصابين.

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