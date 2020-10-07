الهلال .. يعود للتدريبات بحذر من خلال برنامج خاص

الطريس ينضم.. والحافظ يغادر

يدشن الهلال مساء اليوم الأربعاء برنامجه التدريبي، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد، تحت إشراف المدير الفني للفريق الكروي الأول الروماني "رازفان" وفق برنامج تدريجي خاص يعتمد على الجوانب البدنية والفنية بمعدل متوسط.

وفي جانب الصفقات: اتَّفقت إدارة الهلال مع نظيرتها في الاتفاق على شراء ما تبقَّى من عقد فواز الطريس لاعب فريق الاتفاق.

كما اقترب اللاعب عبد الله الحافظ من مغادرة أسوار البيت الأزرق، متجهاً إلى مكة؛ حيث يخوض تجربة جديدة مع نادي الوحدة.