في الشتاء.. 5 أطعمة تقوّي الجهاز المناعي لطفلك

من أبرزها السبانخ والبرتقال

مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة، تنتشر العدوى والفيروسات، ويصاب الكثيرون بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية؛ وخصوصًا الأطفال؛ نظرًا لضعف الجهاز المناعي عندهم.

وفي تقرير صحي، تنقل صحيفة "اليوم السابع" عن موقع "medicalnewstoday"، أن بعض الأطعمة تساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الطفل، وهذه خمس من الفواكه والخضروات التي تلعب هذا الدور:

* التوت البري

يحتوي التوت البري على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات؛ مما يقوي الجهاز المناعي للجسم، ويساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

* القرنبيط

يعتبر القرنبيط من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، كما يحمى الجسم من الفيروسات والأمراض.

* البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بمادة البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة، وتساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتحميه من الأمراض.

* السبانخ

السبانخ من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر المغذية، وهي تحمي الجسم من الفيروسات والجراثيم.

* البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" وبعض الفيتامينات الأخرى؛ لذا فهو يعزز صحة الجهاز المناعي، ويحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.