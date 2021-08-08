اختتام معسكر حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في صربيا

بمشاركة 51 حكمًا

اختتم حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأحد، معسكرهم الخارجي الذي أُقيم بمدينة نوفي ساد الصربية، والذي أُقيم خلال الفترة من 28 يوليو حتى 8 أغسطس، بمشاركة 51 حكمًا، وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وأُقيم المعسكر تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسة، السويسري مانويل نافارو ورئيس دائرة التحكيم، الأوزبكي فرهاد عبدالله، ومدرب اللياقة البدنية السيد أليخو.

وشهد اليوم الختامي اجتماعًا عقده الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم مع الحكام عن طريق الاتصال المرئي.

وأعرب القاسم خلال الاجتماع عن سعادته بالتقارير التي تلقاها حول سير المعسكر ونتائج اختبارات القانون واللياقة البدنية.

وأكد القاسم استمرار ثقة الاتحاد السعودي بالحكم السعودي، وتمنى لهم التوفيق والسداد مع قرب انطلاق الموسم الجديد.

وعرض كل من رئيس اللجنة ومدير الدائرة خلال الاجتماع سياسة لجنة الحكام خلال الموسم الجديد.

يُذكر أن المعسكر التدريبي اشتمل على برنامج لياقي وبدني، وتدريبات على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والعمل على تطوير الجوانب النظرية والعملية للتقنية، واختبارات قانون كرة القدم بالإضافة إلى شرح تعديلات القانون.

وقاد الحكام خلال فترة المعسكر مجموعة من المباريات ضمن الدورة الودية التي أُقيمت في مدينة نوفي ساد ضمن البرنامج المعد للحكام.