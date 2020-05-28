الصحة الفلسطينية تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

قالت: بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد 614

سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.