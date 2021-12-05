الأسبوع في 10 صور: الرماد الأسود يبتلع منزلاً.. وكارثة في إسطنبول

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تسببت العواصف العاتية في سقوط قتلى وجرحى في مدينة إسطنبول التركية، فيما واصل بركان "كومبر فيجا" في نفث حممه في جزر الكناري الإسبانية للشهر الرابع على التوالي. والمزيد تجدونه في الصور.





1- بركان "كومبر فيجا" ينفث حممه للشهر الرابع على التوالي في جزر الكناري الإسبانية







2- بحر هائج وأمواج عاتية في إسطنبول بتركيا تتلاعب بقارب كبير







3- صورة أفقية تظهر منازل قرية كيلي الإنجليزية وقد اكتست بلون الثلوج الأبيض







4- موجة ضخمة تتجه نحو منارة سيهام في إنجلترا







5- قافلة من الجمال تعبر صحراء كوبوكي في أوردوس بالصين







6- قرود المكاك تتسلق مصورًا صحفيا في معبد في مقاطعة لوبوري بتايلاند







7- قطار يسير بالقرب من بحيرة لويز في ألبرتا الكندية والثلوج تحيط الأرجاء







8- مشهد خلاب لطريق متنزه وادي الموت الوطني في كاليفورنيا







9- منزل مغطى بجبل من الرماد الأسود بفعل بركان جزر الكناري الإسبانية







10- شروق الشمس فوق مصب مضيق شيلينغ في مقاطعة ييتشانغ بالصين













