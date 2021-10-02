خالد عبدالرحمن يشيد بمستوى التنظيم والأجواء التراثية لمعرض الصقور والصيد

ثمّن الجهود المبذولة في الإعداد والتجهيز والوقت القياسي الذي تأسس فيه

أشاد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن بمستوى التنظيم والأجواء التراثية التي يحييها معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض.

جاء ذلك أثناء زيارته المعرض أمس "الجمعة"، مثنيًا على الجهود المبذولة في خدمة محبي الصقارة والصيد والكشتات.

وقال خالد عبدالرحمن خلال جولته بالمعرض: إنه "يطل هذا العام بحلة جديدة ونقلة نوعية عن نسختيه السابقتين، وتتضح الجهود المبذولة في الموقع الجديد لنادي الصقور من إعداد وتنظيم، وكذلك الوقت القياسي الذي تأسس فيه المعرض، وهذه الجهود تدخل في موسوعة الإعجاز وليس الإنجاز فقط".

وتجول الفنان في أجنحة المعرض المتنوعة، وتعرف على الآلية الجديدة لشراء الأسلحة والذخيرة، وتعرف على المنصة الإلكترونية للنادي المعدة لبيع الأسلحة والذخيرة، وآلية التسليم.

يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يستقبل زواره من الصقارين وهواة الصيد وكل أفراد العائلة، على مدى عشرة أيام، في أجواء ثقافية وتراثية تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.