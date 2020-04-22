"الراجحي" يطلق مبادرة إفطار رمضان الممولة من الصندوق المجتمعي

تهدف إلى تقديم التموين الغذائي للفئات الأشد حاجة من "متضرري كورونا"

أعلن وزير الموارد والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم عن إطلاق مبادرة "‫إفطار رمضان" الممولة من قِبل الصندوق المجتمعي، وتهدف من خلالها إلى تقديم التموين الغذائي للفئات الأشد حاجة من المواطنين والمقيمين المتضررين من جراء أزمة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، حيث أشار إلى أن المبادرة تأتي امتدادًا لمبادرة ‫"غذاؤنا واحد"، "والتي أشكر جميع من دعمها وأسهم فيها من الشركات والمؤسسات والأفراد".



وقال "الراجحي": وهذا أمر غير مستغرب على مجتمعنا الباذل للخير المحب للعطاء، الممتثل لقيم ديننا الحنيف.

‏ودعا المهندس الراجحي في ختام تغريدته الجميع للمساهمة في الصندوق المجتمعي دعمًا لهذه المبادرات الإنسانية المجتمعية، واحتساب الأجر عند الله في الشهر الفضيل، فالحسنة بعشر أمثالها للمساهمة: mlsd.gov.sa/ar/node/542088⁩