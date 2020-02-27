مسؤولية المملكة تجاه ضيوف الرحمن.. هذه أبعاد قرار وقف تأشيرة العمرة

تساوٍ في الاهتمام بين المواطن والمعتمر والسائح

لم يكن الهدف من قرار تعليق العمل بتأشيرات العمرة الذي اتخذته حكومة المملكة، أمس؛ إبعاد فيروس كورونا المستجدّ عن البلاد، من خلال الحشود البشرية التي تفد إلى الأماكن المقدسة من جميع أنحاء العالم في مواسم العمرة، وبخاصة في شهر رمضان المبارك، وحسب، وإنما الهدف منه حماية المعتمرين أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس، الذي بدأ ينتشر كالنار في الهشيم في العديد من دول العالم.



حتى هذه اللحظة لم تسجل المملكة أي حالة إصابة بالفيروس كورونا، بيد أن هذا الأمر لم يجعلها تهدأ أو تركن للراحة، تجاه مسؤوليتها عن سلامة وحماية صحة ضيوف الرحمن من المعتمرين الزائرين إليها، وخشيتها من انتقال المرض إليهم؛ نظرًا لطبيعة التجمعات البشرية الهائلة من جميع الجنسيات التي تفد إليها في مواسم العمرة كل عام، وخطورة تسجيل أي إصابة، أو تسرّب أشخاص مشتبه بهم دون اكتشاف إصابتهم؛ ما سيجعل العالم أمام أزمة صحية كبيرة ومخيفة.



هذه المسؤولية هي التي دفعت الجهات المعنية في المملكة، للانعقاد وبحث المشكلة من جميع النواحي، ومناقشة الحلول تحت مظلّة تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود المنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله.



فالمملكة تساوي تمامًا في الاهتمام والعناية الصحية بين مواطنيها الأصليين والمقيمين فيها، وبين ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج والسياح الزائرين، وترى أن صحة الجميع تقع تحت مسؤوليتها في الفترة التي هم فيها داخل المملكة، ومن هنا تعمل المملكة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة الجميع.