إنفوجراف "مخطط جدة الإعلاني".. بُعد جمالي و16 فرصة استثمارية

"التركي": تحديد العدد المناسب وتقليل التكدس للحفاظ على الهوية البصرية

اعتمدت أمانة محافظة جدة مخطط الإعلانات الخارجية كأحد أوائل المدن في المملكة؛ وذلك تفعيلاً لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 وتاريخ 12/ 9/ 1441هـ.

وأوضح أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، أن المخطط الإعلاني يهدف إلى إضافة بُعد جمالي للمدينة من خلال توفير وسائل إعلانية حديثة ذات جودة وتقنية عالية تتناسب تصاميمها مع الهوية العمرانية لمحافظة جدة، كما يهدف المخطط إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات نوعية في مدينة جدة من خلال الإعلان عن خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية.

وقد راعى المخطط المعتمد تحديد العدد المناسب من اللوحات في محافظة جدة وتقليل تكدس اللوحات في بعض التقاطعات بما يحافظ على الهوية البصرية للمدينة، كما تضمن المخطط تمكين وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على الأراضي البيضاء، الإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، التغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على واجهات المباني.

كما اشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 16 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع طرحها خلال السنوات الـ3 القادمة بمشيئة الله، تم فيها تضمين كافة مكونات المدن الذكية، كما اشتملت على فرصة مسابقة لتصميم لوحة إعلانية تفتح المجال أمام الأفراد والشركات للمساهمة في تصميم أحد الوسائل الإعلانية بمحافظة جدة.

ومن المتوقع أن يسُهم المخطط الإعلاني المعتمد في تحسين المشهد الحضري بمدينة جدة، وتنمية إيرادات المدينة بما ينعكس على جودة الخدمات البلدية المقدمة فيها.