للمرة الأولى منذ عدة أشهر.. الحرارة تتجاوز الـ40 بمناطق عدة ابتداءً من الغد

"طقس العرب": ارتفاع بشكل كبير وملموس.. كتلة هوائية حارة تندفع نحو المملكة

ينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة الـ40 في العديد من المناطق ابتداءً من غد الأربعاء، حيث تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة قادمة من شرق القارة الإفريقية، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وملموس نهاية الأسبوع، خاصةً على المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة.

وقال موقع "طقس العرب": ابتداءً من يوم غد الأربعاء تتجاوز درجات الحرارة العظمى حاجز الـ40 درجة مئوية في عموم المنطقة الشرقية ومنطقة الأحساء، في حين تلامس درجات الحرارة حاجز الـ40 مئوية في عموم المنطقة الوسطى ومنطقة حفر الباطن، بما فيها العاصمة الرياض، حيث يكون الطقس حاراً بشكل لافت.

وتستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام القادمة، يقابلها انخفاض على الحرارة في المنطقة الشمالية؛ نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة نسبياً قادمة من بلاد الشام نهاية الأسبوع.

ويستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي عموم المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية على كل من حائل والقصيم وحفر الباطن وأجزاء من الشرقية والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية.