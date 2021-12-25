تقرير: آبل تنوي تبكير موعد إطلاق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي"

كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "آبل" الأمريكية تبكير موعد إطلاق هاتفها الاقتصادي الشهير "آيفون إس إي"، بدلًا من مخططها السابق بإطلاقه في الربع الثالث من عام 2022 المقبل.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، نية آبل إطلاق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي" في الربعين الأول أو الثاني من عام 2022.

وأشارت المصادر إلى أن "آبل" تنوي تجهيز مواصفات مذهلة في هاتفها الاقتصادي الجديد، ليتمكن من منافسة الهواتف الاقتصادية الأخرى وبالأخص تلك الصينية التي بدأت تحظى بقدر كبير من الشهرة.

ولم تكشف المصادر بعد عن طبيعة المزايا ولا الشكل الذي تنوي آبل أن تدعم به هاتفها "آيفون إس إي"، ولكنها اكتفت بالقول إنها ستكون مميزة بصورة كبيرة عن السابق.