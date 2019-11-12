خادم الحرمين يوجِّه بمنح الشمري وسام الملك عبدالعزيز لتبرُّعه بكليته

العملية أُجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح المواطن "نداء بن غربي سويلم الشمري" من سكان محافظة رفحاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.





واستحق المواطن أن يتقلد الوسام نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه "فيصل" الذي كان يعاني فشلاً كلويًّا.

وقد أُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت بالنجاح.