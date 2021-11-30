بجوائز تصل إلى مليون ريال.. "آل الشيخ" يُتوِّج الفائزين والفائزات في AtHack

يُعدُّ أكبر حدث تقني للأمن السيبراني بالعالم

توَّج تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الفائزين والفائزات في مسابقتَيْ "التقط العلم" و"منصة مكافآت الثغرات"، اللتين أُقيمتا ضمن مؤتمر AtHack الذي استضافته السعودية على مدار الأيام الثلاثة الماضية ضمن فعاليات موسم الرياض، بوصفه أكبر حدث تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط حضور تجاوز عشرات الآلاف من المهتمين من داخل السعودية وخارجها.

وأشاد في كلمة له بالمؤتمر بالجهود التي بذلها ويبذلها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منذ بدايات تأسيسه، منوهًا بحرص واهتمام الاتحاد على بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، عادًّا استضافة مؤتمر AtHack أمرًا يدعو للفخر والسرور.

وبدوره، قدَّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي شكره وتقديره للمستشار تركي آل الشيخ، موضحًا أن مؤتمر AtHack لم يكن ليتم بهذا التنظيم الرائع والمبهر دون الدعم الكبير الذي حظي به من معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه والزملاء المسؤولين في الهيئة.

وسلَّم رئيس هيئة الترفيه المتسابقين في مسابقة "التقط العلم" جوائزهم التي بلغ إجماليها 700 ألف ريال، ذهبت لخمسة فِرق، هي: فريق (R3BILLIONS)، وفريق (DICEGANG)، وفريق (P4)، وفريق (JUSTCATTHEFISH)، وفريق (SUBNT).

كما سلَّم الفائزين في مسابقة "منصة مكافآت الثغرات" جوائزهم البالغة 300 ألف ريال، وهم: عبدالرحمن مكي، وأنس نصر، وتركي الحارثي، وعبدالعزيز الماضي، ونواف المطيري، إضافة إلى الفائزين بجوائز التقارير التي تجاوزت 5000 تقرير، رُفعت للمنصة.

يُذكر أن عدد المشاركين في المؤتمر التقني الأضخم تجاوز حاجز 15 ألف شخص بوجود أكثر من 200 مدرب ومتحدث من 26 دولة مختلفة. وسجل المؤتمر أكثر من 2.300 زائر دولي؛ إذ تعد هذه النسخة أكبر بثلاثة أضعاف من أي فعالية أمن سيبراني في المنطقة.

حضر التتويج المدير العام لـ BlackHat ستيف ويلي، والمشرف العام على الأمن السيبراني عضو مجلس الإدارة المهندس محمد الشمراني، والرئيس التنفيذي للاتحاد متعب القني.