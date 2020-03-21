للفصل الثاني.. جامعة المجمعة تلغي الاختبارات النهائية التقليدية وتستبدلها بـ"التقويم"

مع مراعاة التيسير على الطلبة واستمرار التعلم عن بعد لاستكمال المقررات

أقرت اللجنة الاستشارية العليا بجامعة المجمعة برئاسة مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، إلغاء كافة الاختبارات النهائية التقليدية المقررة سابقة حسب التقويم الأكاديمي لجميع مراحل الجامعة.

وأوضحت "الجامعة" أن ذلك جاء استنادًا على توجيهات وزير التعليم، المتضمن الدليل الاسترشادي لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتضمن التوصيات والبدائل.

وأضافت: أنه "من منطلق الحرص على سلامة الطلاب والطالبات في الأوضاع الراهنة، والتيسير عليهم، ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي بما يضمن تحقيق نواتج التعلم، فقد رأت اللجنة إلغاء كافة الاختبارات النهائية التقليدية المقررة سابقًا حسب التقويم الأكاديمي لجميع مراحل الجامعة".

كما أوصت اللجنة بالحرص على أن تكون جميع آليات التقويم للاختبارات النهائية تراعي مبدأ التيسير على الطلبة ودعم الخريجين، بما لا يؤثر سلبًا على معدلاتهم التراكمية ومواعيد تخرجهم، ويحقق نواتج التعلم المنشودة، مع استمرار التعليم عن بعد عن طريق القنوات المخصصة لذلك لاستكمال المقررات الدراسية، وذلك حتى نهاية شهر شعبان لعام 1441هـ.

ووجهت كذلك، الأقسام العلمية بالقيام بوضع آلية تقويم بديلة للامتحانات النهائية، وذلك وفقًا لما ورد للجامعة من خيارات في خطاب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، وذلك بإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس، ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فيما يخص برامج الدراسات العليا.