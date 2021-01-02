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تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة

رالي داكار.. سترات الوسائد الهوائية إلزامية في نُسخة 2021

ضمن إطار السعي المُستمر للقائمين على رالي داكار لتحسين عوامل السلامة، فقد قرروا جعل سُترات الوسائد الهوائية إلزامية لجميع الدرّاجين في فئتَي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كواد" اعتباراً من 2021.

وبيّن القائمين على الرالي، أن هذه السُترات تُستخدم في سباقات الدرّاجات النارية على الحلبات منذ فترة طويلة، ويُمكنها حماية الدرّاجين من مجموعة واسعة من الإصابات، مثل إصابات الكتفين والصدر.