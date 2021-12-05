النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية

أكدت أنها تتمتع بالحماية الجزائية لما تتضمنه من معلومات

قالت النيابة العامة إن الوثيقة التاريخية هي محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية، ويتمتع بالحماية الجزائية تجاه أي سلوكيات تنطوي على تزوير لمضامينه.

وشددت على أن من زوّر وثيقة تاريخية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثمانية أشهر، وغرامة مالية تصل إلى ثمانين ألف ريال.