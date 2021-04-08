مطالب بمحاسبته.. استهجان واسع من قاتل الكلب بـ"داير جازان"

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوه بالسلوك غير الإنساني

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لشخص، قام بتصوير نفسه وهو يطلق النار على "كلب" في الشارع العام بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

ولقي المقطع المتداول استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بالسلوك غير الإنساني، مطالبين في الوقت ذاته ملاحقة الفاعل؛ واتخاذ الجزاء النظامي بحقه.

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08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442 04:22 PM

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوه بالسلوك غير الإنساني

مطالب بمحاسبته.. استهجان واسع من قاتل الكلب بـ"داير جازان"

عبدالرحمن السلماني

جازان

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لشخص، قام بتصوير نفسه وهو يطلق النار على "كلب" في الشارع العام بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

ولقي المقطع المتداول استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بالسلوك غير الإنساني، مطالبين في الوقت ذاته ملاحقة الفاعل؛ واتخاذ الجزاء النظامي بحقه.

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