مطالب بمحاسبته.. استهجان واسع من قاتل الكلب بـ"داير جازان"

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوه بالسلوك غير الإنساني

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لشخص، قام بتصوير نفسه وهو يطلق النار على "كلب" في الشارع العام بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.



ولقي المقطع المتداول استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بالسلوك غير الإنساني، مطالبين في الوقت ذاته ملاحقة الفاعل؛ واتخاذ الجزاء النظامي بحقه.