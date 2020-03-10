بالفيديو: بعد 13 عاماً.. أهالي عسير يلتقون أمير مكة

قدموا له الشكر على رحلة عطاء امتدت 37 عامًا

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو أظهر استقبال مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لأهالي منطقة عسير، ‫بعد 13 عامًا، ‫في لفتة "عطاء ووفاء".

وعبّر أهالي منطقة عسير خلال استقبال "الفيصل" لهم في منزله، عن شكرهم على ما قدّمه خلال فترة عمله ‫في عسير والتي تجاوزت الـ 37 عامًا.