"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية طاجيكستان

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.