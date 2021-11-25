الجيش اليمني يعلن: إسقاط مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الجوف

"التحالف" يؤكد دعمه لتحقيق تقدم في مأرب والإسهام في حماية المدنيين

أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الجوف.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 8 عمليات استهداف في مأرب ضد ميليشيا الحوثي في الـ 24 ساعة الماضية، مقتل ما يزيد على 60 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وتدمير 5 آليات بمأرب .

وأكد التحالف دعم الجيش اليمني لتحقيق تقدم في مأرب والإسهام في حماية المدنيين.