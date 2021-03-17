"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

3

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 11:02 AM

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

0 472

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021