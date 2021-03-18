شاهد.. طلاب جامعة أم القرى يؤدون الاختبارات النصفية حضورياً

وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإبراز تطبيق "توكلنا" قبل الدخول

أدى طلاب جامعة أم القرى الاختبارات النصفية (حضورياً) للتيرم الثاني 2021 تحت تكثيف الإجراءات الاحترازية مع تطبيق البرتوكول الوقائي باتباع إرشادات وزارة الصحة وإبراز تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لقاعة الاختبارات، ووجود الكاميرات الحرارية أمام كل بوابة واتباع اللوحات الإرشادية تحت إشراف إدارة السلامة.

ولم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس (كوفيد-19) خلال الاختبارات، فيما أكد المشرف العام على إدارة السلامة بجامعة أم القرى م. محمد زمزمي أن تسهيل الدخول والخروج لقاعة الاختبارات والحرص على صحة منسوبي وطلبة الجامعة مطلب أساسي، ويجب اتباع التعليمات بشكل دقيق؛ حفاظاً على صحة الجميع.

جامعة أم القرى الاختبارات النصفية

8

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 12:25 PM

وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإبراز تطبيق "توكلنا" قبل الدخول

شاهد.. طلاب جامعة أم القرى يؤدون الاختبارات النصفية حضورياً

هادي العصيمي

مكة المكرمة

7 2,745

أدى طلاب جامعة أم القرى الاختبارات النصفية (حضورياً) للتيرم الثاني 2021 تحت تكثيف الإجراءات الاحترازية مع تطبيق البرتوكول الوقائي باتباع إرشادات وزارة الصحة وإبراز تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لقاعة الاختبارات، ووجود الكاميرات الحرارية أمام كل بوابة واتباع اللوحات الإرشادية تحت إشراف إدارة السلامة.

ولم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس (كوفيد-19) خلال الاختبارات، فيما أكد المشرف العام على إدارة السلامة بجامعة أم القرى م. محمد زمزمي أن تسهيل الدخول والخروج لقاعة الاختبارات والحرص على صحة منسوبي وطلبة الجامعة مطلب أساسي، ويجب اتباع التعليمات بشكل دقيق؛ حفاظاً على صحة الجميع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جامعة أم القرى الاختبارات النصفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021