"توكلنا" يطلق خدمة "تصريح طبي طارئ"

يُسمح بخروج فرد ومرافق معه للمنشأة الطبية

أطلق تطبيق "توكلنا"، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، خدمة "تصريح طبي طارئ"، والتي تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

وأوضح التطبيق أن التصريح يسمح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

وكان تطبيق "توكلنا" أطلق تسع خدمات جديدة يستخدمها المستفيدون في أوقات منع التجوّل، وللاستفادة القصوى منها، يجب اختيار مقر السكن بدقة عند التسجيل.

ويتيح التطبيق الاستفادة من بعض التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجوّل داخل الحي خلال منع التجوّل الكلي، وتصريح تموين طارئ يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجوّل في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق، وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.