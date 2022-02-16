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تقديرًا لجهود الجمعية في حفظ النعمة من الهدر

أمير منطقة الرياض يوجه خطاب شكر لـ"خيرات"

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وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود، خطاب شكر لجمعية "خيرات" على برامجها ومبادراتها المتميزة وللقائمين عليها؛ لجهودهم ودورهم الخيري.

جاء ذلك تقديرًا لجهود الجمعية الرامية إلى حفظ النعمة من الهدر وإيصال الفائض الصالح منها إلى الأسر المستفيدة.