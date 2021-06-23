تنبيه لمستخدمي طريق ينبع- أملج: هدئوا السرعة.. عاصفة ترابية

نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.
وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.وزارة النقل المدينة المنورة
دعا فرع وزارة النقل إلى أخذ الحيطة والحذر.. لسلامتكم جرى التنويه
نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.
وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.