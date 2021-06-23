تنبيه لمستخدمي طريق ينبع- أملج: هدئوا السرعة.. عاصفة ترابية

دعا فرع وزارة النقل إلى أخذ الحيطة والحذر.. لسلامتكم جرى التنويه

نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.

وزارة النقل المدينة المنورة

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23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 02:41 PM

دعا فرع وزارة النقل إلى أخذ الحيطة والحذر.. لسلامتكم جرى التنويه

تنبيه لمستخدمي طريق ينبع- أملج: هدئوا السرعة.. عاصفة ترابية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.

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