تنبيه لمستخدمي طريق ينبع- أملج: هدئوا السرعة.. عاصفة ترابية

دعا فرع وزارة النقل إلى أخذ الحيطة والحذر.. لسلامتكم جرى التنويه

نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق #ينبع / #املج من عاصفة ترابية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #املج بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.